Oscars: Rolex aprofunda parceria com Cinema

Kathryn Bigelow, James Cameron, Alejandro G. Iñárritu e Martin Scorsese, os quatro realizadores embaixadores da Rolex, dão este ano o seu testemunho para que novos talentos da realização cheguem ao grande ecrã. No seguimento da parceria que foi firmada em 2017 entre a casa relojoeira suíça e a Academia Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a Rolex pediu aos quatro grandes do cinema, que entre si já angariaram mais de 50 Oscars, que gravassem um vídeo de um minuto cada onde mostram a sua visão sobre a Sétima Arte e deixam alguns conselhos para as novas gerações.

São apelos à ação, à excelência, a um olhar fresco e disruptivo. São chamamentos para que todos aqueles que acreditam que têm algo a dizer o digam, sem medos e com confiança de que através do Cinema, podem mesmo fazer a diferença no mundo.

A Rolex anunciou ainda neste domingo, 24, que o aclamado maestro Gustave Dudamel, também ele embaixador da marca, atuará na Cerimónia, conduzindo a Orquestra de Los Angeles, da qual é diretor artístico há 10 anos. E no mesmo sentido, a marca revela que se tornou founding partner do Museu do Cinema, que deverá abrir as portas ainda este ano na cidade de Los Angeles, e que contará com mais de 4 500 metros quadrados de galerias dedicadas à preservação da história da Sétima Arte.

Recorde-se que durante vários anos a Rolex foi a marca escolhida por atores e diretores para figurar em películas como Titanic, Apocalyse Now ou The Color of Money, sem que houvesse qualquer contrapartida financeira. Ciente do impacto que cada aparição dos seus produtos tinha na atividade e na reputação da Rolex, a empresa decidiu oficializar o seu compromisso para com o Cinema.

“A oficialização do relacionamento com o cinema reflete o espírito sobre o qual a Rolex foi fundada, e isso permeia todas as atividades da empresa,” afirma Arnaud Boetsch, Diretor de Comunicação e Imagem da Rolex em comunicado enviado às redações. “Para a marca, perpetuar a excelência, seja criando os melhores relógios, seja apoiando a arte cinematográfica, é um conceito que alicerça tudo que a Rolex tem representado durante mais de um século”, acrescenta ainda o responsável.

Esta noite, a marca estará pois em destaque no Dolby Theatre, em Los Angeles. E aproveitou o lançamento desta nova campanha para anunciar que dará continuidade ao Programa de Mestres e Discípulos da Rolex, uma iniciativa de mentoria que coloca alguns dos mais premiados realizadores internacionais a apoiar, na prática, novos talentos.