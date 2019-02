BCP com lucros de €300 milhões e regresso aos dividendos

O exercício de 2018 ficou marcado por fortes subidas do resultado líquido do BCP, num período em que se reduziu o montante alocado a imparidades e provisões e em que a rubrica de impostos, interesses minoritários e operações descontinuadas teve maior impacto.

O banco liderado por Miguel Maya lucrou €301,1 milhões, mais 61,5% do que no ano anterior, a beneficiar de menos €323 milhões inscritos para imparidades e provisões e do crescimento ligeiro dos proveitos core (margem financeira e comissões), que acompanharam o “crescimento do negócio” segundo a apresentação de resultados desta quinta-feira, 21 de fevereiro.

A venda de créditos e os custos com salários e pessoal influenciaram negativamente os custos operacionais e os outros proveitos, que subtraíram €84 milhões aos resultados operacionais. O impacto de impostos, interesses minoritários e operações descontinuadas foi de €257,1 milhões, quase o dobro de 2017.

Os recursos totais de clientes (que incluem contas a prazo e à ordem) cresceram 5,2% para €74 mil milhões, ao passo que a carteira de crédito bruto se manteve em €51 mil milhões: €23,8 mil milhões para habitação, €23,2 mil milhões para empresas e €4 mil milhões para consumo e outras finalidades.

Foi a atividade nacional a dar maior impulso aos lucros. O resultado líquido da operação em Portugal quase triplicou no espaço de um ano (+196,1%), enquanto as operações internacionais (Polónia, Moçambique e Angola) responderam com uma subida mais modesta, de 27,8% dos lucros.

A administração do banco propôs também que, em face dos resultados registados (o resultado por ação foi de dois cêntimos, €0,02), seja feito o pagamento de dividendos “correspondente a payout de 10%”. Ou seja, alocar €30,11 milhões para os investidores.

A última vez que o banco pagou dividendos foi em 2010, quando os acionistas receberam 1,9 cêntimos por ação relativos ao resultado do exercício precedente.