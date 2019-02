Conferências Economia Viva juntam especialistas na Nova SBE na próxima semana

O papel da inteligência artificial na economia, o estado da saúde, o futuro da União Económica e Monetária, as transformações do imobiliário, ou o impacto das guerras comerciais são alguns dos temas que vão ser abordados na quarta edição do ciclo de conferências Economia Viva, que se realiza na próxima semana na Nova SBE.

Entre segunda e sexta-feira, duas dezenas de especialistas nacionais e estrangeiros vão debater na escola de negócios de Carcavelos alguns dos principais temas que marcam a atualidade económica, numa iniciativa do Students’ Union da Nova SBE e do Nova Economics Club.

O primeiro painel, sobre os desafios do Serviço Nacional de Saúde, realiza-se ao final da tarde de segunda-feira, 11 de fevereiro. No dia seguinte será a produtividade na Europa a estar em análise, enquanto na quarta-feira se anteciparão os próximos passos na construção do euro com a presença de Johannes Lindner, o chefe da divisão de EU Institutions & Fora, do Banco Central Europeu.

Na quinta-feira, o único dos dias em que se realizam dois painéis, a manhã será dedicada a analisar o imobiliário em Portugal, em torno dos efeitos da escassez e da especulação, e a tarde ao papel da inteligência artificial no crescimento económico.

O último dia, sexta-feira, 15 de fevereiro, fecha com a conferência sobre guerras comerciais, com a presença do ex-ministro da economia e atual economista-chefe da OCDE, Álvaro Santos Pereira, da presidência da Autoridade da Concorrência Margarida Matos Rosa, e do economista-chefe da direção geral do Comércio na Comissão Europeia, Lars Nilsson.

As inscrições no evento, referido como o maior ciclo de conferências sobre economia organizado por estudantes em Portugal, podem ser feitas no site http://economiaviva.pt/.