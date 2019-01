Bohemian Rhapsody pode ser o pior de sempre a ganhar o Oscar de Melhor Filme?

Nota prévia: obviamente, não existe nenhuma métrica capaz de nos dizer se um filme é bom ou mau, nem este exercício pretende fazer crítica de cinema. Feita essa ressalva, é no entanto possível saber que filmes são mais ou menos amados pelos críticos. É isso que fazemos aqui. E, segundo as classificações dos críticos compiladas pelo site Rotten Tomatoes, “Bohemian Rhapsody” seria o segundo pior filme desde os anos 60 a vencer o Oscar de Melhor Filme.

Das 341 críticas consideradas pelo site, 210 fazem uma avaliação positiva do filme sobre a história dos Queen. Isto é, só 62% gostaram (48%, se considerarmos apenas os “top critics”). Se recuarmos até 1962, só um vencedor de Oscar de Melhor Filme tem um rating pior no Rotten Tomatoes: “Out of Africa”, de Sydney Pollack (1985).

Embora as casas de apostas não coloquem nesta altura “Bohemian Rhapsody” entre os favoritos, a verdade é que ganhou há poucas semanas o Globo de Ouro de para Melhor Filme - categoria Drama -, dando-lhe um impulso extra para os prémios da Academia. Caso vença, será um dos casos raros em que uma fita mal-amada pelos críticos leva para casa a estatueta. No gráfico em baixo pode ver todos os vencedores desde 1980. No eixo horizontal estão as pontuações do Rotten Tomatoes e no eixo vertical a receita de bilheteira.

Quase todos os filmes têm classificações acima de 80% e muitos estão na casa dos 90. O ponto laranja seria onde iria parar Bohemian. O ponto verde é o “Titanic”, um gigante da bilheteira que os críticos abraçaram. Os dois pontos amarelos são “The Hurt Locker” e “Moonlight”. Filmes que quase não fizeram dinheiro, mas que conquistaram os críticos.

Curiosamente, existe outro nomeado nos Oscars deste ano com avaliação muito negativa. “Vice”, a história do ex-vice-Presidente Dick Cheney, só tem 64% no Rotten Tomatoes (59% entre os “top critics”). Melhor do que “Bohemian Rhapsody”, mas não o suficiente para o tirar do penúltimo lugar de todos os vencedores, desde 1962.

Porém, se é verdade que Bohemian não agradou aos críticos, o público parece ter adorado. 89% dos visitantes do Rotten Tomatoes deram nota positiva ao filme, que arrecadou quase 800 milhões de euros em receita de bilheteira em todo o mundo. A ajudar pode estar o desempenho de Rami Malek, na pele de Freddie Mercury, que também ganhou o Globo de Ouro para Melhor Ator (Drama) e está agora nomeado para os Oscars.

Um espelho desse perfil é o “The Favourite”, também nomeado para melhor filme. 93% dos críticos deram-lhe nota positiva, mas apenas 62% do público gostou.

Para já, as casas de apostas colocam "Roma" e "Green Book" como os favoritos à vitória.

Veja em baixo os nomeados para Melhor Filme deste ano, acompanhados pela respetiva avaliação dos críticos e pelas receitas mundiais (“Roma” não tem números de bilheteira, porque é um filme Netflix, que apenas esteve em poucas centenas de salas). De referir ainda que a data de estreia influencia a receita acumulada. "Vice", por exemplo, estreou há menos de um mês e ainda nem chegou a Portugal.

E a lista dos nomeados das restantes categorias:

Melhor Filme

“Black Panther”

“BlackkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star is Born”

“Vice”



Melhor Atriz

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy



Melhor Ator

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Vigo Mortensen



Melhor Atriz Secundária

Amy Adams, em “Vice”

Marina de Tavira, em “Rome”

Regina King, em “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, em “The Favourite”

Rachel Weisz, em “The Favourite”



Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, em “Green Book”

Adam Driver, em “BlackkKlansman”

Sam Elliott, em “A Star is Born”

Richar E. Grant, em “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, em “Vice”



Melhor Realizador

Spike Lee

Pawel Pawlikowski

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón

Adam McKay



Melhor Filme de Animação

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spiderman”



Melhor Curta de Animação

“Animal Behaviour”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”



Melhor Curta-Metragem

“Detainment”

“Fauve”

“Marguerite”

“Mother”

“Skin”



Melhor Curta Documental

“Black Sheep”

“End Game”

“Life Boat”

“A Night at the Garden”



Melhor Montagem

“BlackkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”



Melhor Filme Estrangeiro

“Capernaum” (Líbano)

“Cold War” (Polónia)

“Never Look Away” (Alemanha)

“Roma” (México)

“Shoplifters” (Japão)



Melhor Argumento Original

“The Favourite”

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“Vice”



Melhor Argumento Adaptado

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlackkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”



Melhor Fotografia

“Cold War”

“The Favourite”

“Never Look Away”

“Roma”

“A Star is Born”



Melhor Guarda-Roupa

“The Ballad of Buster Scruggs”, Mary Zophres

“Black Panther”, Ruth Carter

“The Favourite”, Sandy Powell

“Mary Poppins Returns”, Sandy Powell

“Mary Queen of Scots”, Alexandra Byrne



Melhor Caracterização

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”



Melhor Banda Sonora

“Black Panther”, Ludwig Goransson

“BlackkKlansman”, Terence Blanchard

“If Beale Street Could Talk”, Nicholas Britell

“Isle of Dogs”, Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns”, Marc Shaiman



Melhor Canção Original

“All The Stars”, de “Black Panther”

“I’ll Fight”, de “RBG”

“The Place Where Lost Things Go”, de “Mary Poppins Returns”

“Shallow”, de “A Star is Born”

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings”, de “The Ballad of Buster Scruggs”



Melhores Efeitos Visuais

“Avengers”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”



Melhor Direção de Arte

“Black Panther”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”



Melhor Edição Sonora

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”



Melhor Mistura de Som

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“Roma”

“A Star is Born”