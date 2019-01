Paulo Azevedo na capa da EXAME de janeiro

Em abril vai abandonar a presidência-executiva da Sonae, para passar a pasta à irmã Cláudia Azevedo, e sai com “uma enorme tranquilidade e sentido de ter cumprido”. Numa rara entrevista de vida, Paulo Azevedo fala à EXAME do seu percurso profissional, da forma como olha para o futuro, do processo de sucessão e das razões para ter decidido deixar o cargo de CEO da empresa fundada pelo seu pai. O gestor cessa funções depois da assembleia geral de acionistas da Sonae, marcada para abril. O prémio ‘Excelência na Liderança’, atribuído pela Trust In News no passado mês de dezembro, deu o mote para esta conversa com um dos mais carismáticos líderes nacionais.

Em início de ano, é impossível não olhar para as perspetivas económicas dos próximos doze meses: que fatores deve ter em consideração, que acontecimentos são esperados, que figuras vão estar em destaque e quais os melhores investimentos para 2019? São mais de 10 páginas preparadas especialmente para os leitores da EXAME, para que entre neste ano com toda a informação fundamental.

Fundamental, também, é não ignorar que está uma revolução tecnológica em curso e saber acompanhar a onda. A consultora Accenture não quer ficar para trás e já começou a tocar a gravata pelo digital: a Fjord, uma empresa pertencente ao universo Accenture é o perfeito exemplo da aposta. A consultora, que pretende aliar tecnologia e design, vai conceber produtos digitais em Portugal já a partir de 2019, onde abrirá um escritório e terá uma equipa a trabalhar. Um reflexo da “sofisticação” do País, acredita José Gonçalves, presidente da Accenture Portugal em entrevista à EXAME.

Nesta edição pode ainda ficar a conhecer os vencedores da iniciativa “1000 maiores PME”, uma parceria EXAME, Deloitte e Informa D&B, bem como o ranking completo das empresas.

