O raro aviso que está a dar amargos de boca aos investidores da Apple

Os últimos três meses do ano, que costumam ser os mais fortes para as marcas de grande consumo, parecem não ter corrido de feição à Apple. A tecnológica deu notícias amargas aos investidores esta quarta-feira, 2 de janeiro, ao rever em baixa as previsões de receita para a reta final de 2018: em vez dos $89 a $93 mil milhões (€78,2 a €81,8 mil milhões) esperados em novembro para aquele período, a empresa liderada por Tim Cook aponta agora para $84 mil milhões (€73,8 mil milhões).

Em mais de 15 anos, é a primeira vez que a companhia revê em baixa uma previsão de receitas trimestrais, o que deixou os investidores de pé-atrás em relação a uma das mais valiosas e rentáveis empresas do mundo. Os futuros das ações da Apple (em negociação antes da abertura da bolsa norte-americana) afundam mais de 9%, o que sinaliza quedas de magnitude para o título aquando do início das transações, às 14:30 (hora em Portugal). Isto depois de os papéis já terem registado mínimos de mais de um ano no final de dezembro na sequência de vendas massivas de títulos – voltando a perder para a Microsoft o título de mais valiosa do mundo.

No centro do comportamento das vendas do fabricante do icónico iPhone para aquele que é o primeiro trimestre fiscal da empresa da maçã está o fraco desempenho em particular na região da Grande China – que representa um quinto do total das suas receitas – e constrangimentos no lançamento de dispositivos anunciados recentemente, como a série 4 do Apple Watch, o iPad Pro, os auscultadores AirPods e o computador portátil MacBook Air, justificou Cook em carta aos investidores ontem depois do fecho da sessão nos EUA.

O abrandamento da economia chinesa (também a braços com uma guerra comercial com os Estados Unidos) a partir do segundo trimestre e a incerteza nos mercados financeiros contagiaram os consumidores e refletiram-se fortemente no mercado de smartphones e no desempenho das lojas da Apple naquela região, afetando sobretudo a venda de iPhone, justificou o CEO, mas também de Macs e iPads.

Os analistas, por outro lado, apontam o dedo ao preço dos aparelhos. “As vendas da Apple na China não têm estado a correr bem há alguns trimestres, em parte porque os preços subiram de mais – passando a marca dos $1 000. É quase três vezes mais caro do que os smartphones de outros fabricantes que estão a inundar o mercado,” afirmou Kiranjeet Kaur, da IDC, citado pela Reuters. “A questão para os investidores é até onde foi exacerbada a estratégia agressiva de preço da Apple e o que é que isto significa para a capacidade de preço da companhia no longo prazo no que diz respeito aos iPhone,” acrescentou James Cordwell, da Atlantic Equities.

O aparelho-estrela não desiludiu apenas na China. “Em alguns mercados desenvolvidos, as compras de novos iPhone não foram tão fortes quanto esperaríamos que fossem,” admitiu o presidente executivo. Fora do negócio iPhone, onde há menor exposição a mercados emergentes, as receitas no geral até terão crescido – 19%.

Além da desaceleração económica, Cook dá outras três explicações para a travagem nas vendas de produtos nestes mercados: a força do dólar (que encarece os produtos), o recurso dos clientes a condições vantajosas de troca de bateria (que adia a compra de novos aparelhos) e a redução de subsídios dos operadores à compra de dispositivos, que deixaram de diluir o preço total dos aparelhos nas faturas dos meses de fidelização.

O CEO garante porém que a rentabilidade e geração de cash-flow da empresa é forte e que espera, apesar do trimestre desapontante, terminar o ano com um máximo recorde nos lucros por ação. E afirma por outro lado que não vai deixar de inovar e lançar novos produtos. Para melhorar os resultados, propõe-se encontrar formas de facilitar a troca de telemóveis nas suas lojas e de financiar a compra de dispositivos.