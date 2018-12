Tempo de fazer as malas 

O outono coincide com o regresso ao trabalho, às aulas, às rotinas familiares e profissionais que ficaram em pausa durante o verão. É, para muitos, tempo de traçar novos planos e metas, nos quais se incluem as próximas viagens. Porque, afinal, não há melhor forma de conquistar o mundo senão conhecendo-o. Este artigo foi originalmente publicado na edição de outubro de 2018 da revista EXAME

Depois dos meses de calor, em que só se sonha com destinos paradisíacos, vem o tempo de começar a pensar naquela escapadela de fim de semana aos países que nos oferecem as melhores cores outonais e, claro, que prometem os melhores mercados de Natal. A perspetiva de beber um vinho quente ou de comer um pain au

chocolat enquanto desce os Campos Elísios; ouvir os sinos do Duomo de Milão iluminados pelas luzinhas que decoram cada uma das bancas de onde saem os melhores odores de bolos, enchidos e chás; passear pelos canais de Amesterdão e comprar decorações de Natal ao som de coros infantis... A EXAME fez uma seleção de alguns indispensáveis para as suas próximas viagens.

Ultraleve

A mais recente coleção premium da TUMI caracteriza-se pelas linhas elegantes e finas, pelo design contemporâneo e pelo material ultraleve. As malas de viagem da Latitude são feitas a partir de um material único e inovador, o polipropileno balístico autorreforçado, ultradurável e extremamente resistente, num trabalho de engenharia e inovação totalmente desenvolvido pela marca norte-americana. A Latitude, garante a TUMI, “é construída para lidar com qualquer viagem com a maior classe – mesmo numa viagem sem parar à volta do mundo num único grau de latitude”. Está disponível em diversos tamanhos e cores e é a companhia ideal para quando tem de haver sempre espaço para mais uma compra.

€765

À venda em intl.tumi.com

Pele saudável

Um dos maiores problemas da altitude e dos ares diferentes a que nos expomos em viagem é a desidratação da pele. O novo creme Premier Cru, da Caudalie, em embalagens com o tamanho perfeito para viagem (50 ml), promete ajudar nesta questão. A casa francesa associou-se

à Harvard Medical School e há cinco anos que se tem destacado na conceção de produtos cada vez mais naturais, sem recurso a silicones e de eficácia comprovada. Este, em particular, tem capacidades antienvelhecimento e ajuda na redução de rugas e na unificação da pele. Há cinco produtos desta gama, mas se só tiver espaço para um na sua mala, esta é a escolha certa.

€99

À venda em farmácias e em pt.caudalie.com



Para todas as ocasiões

Se há viagens que se fazem por lazer, há outras que podem implicar encontros ou reuniões mais formais. Por isso, levar um par a mais de botões de punho é sempre uma boa opção. Estes, prateados, retomam um símbolo bastante caro à Chopard: as formas dos favos de mel, que no final do século XIX apareceram muitas vezes representados com abelhas à volta em algumas das peças desenhadas pela casa de luxo francesa. E, apesar de esta coleção ser do ano passado, a Chopard merece a escolha: é que desde julho que todas as suas joias são criadas com recurso a ouro de origem 100% ética, em prol da sustentabilidade ambiental.

€443

Disponíveis nas ourivesarias Torres Joalheiros e David Rosas



Sempre a tempo

A Breitling tem vindo a surpreender com os modelos femininos cada vez mais elegantes e robustos, em que as linhas clássicas se misturam com a beleza dos diamantes, fazendo por momentos esquecer que esta continua a ser a marca associada a pilotos de avião, que necessitam de uma precisão milimétrica no que ao tempo diz respeito. Este Galactic promete ser a companhia perfeita em tempos de lazer,e de certeza que não vai deixá-la perder voos nem atrasar-se para aquele passeio tão especial.

€4 240

À venda na Boutique dos Relógios