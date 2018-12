Aqui estão as vencedoras da iniciativa 1000 PME

São já conhecidas as 22 vencedoras da iniciativa 1000 PME, da EXAME, da Informa e da Deloitte, reveladas num evento realizado esta terça-feira em Matosinhos, que contou com o apoio do BiG.

Esta análise, que vai na 24ª edição, pretende distinguir as melhores PME de cada setor, escolhidas entre as 1000 PME de maior dimensão no nosso país.

Na edição de 2018, os prémios foram para as empresas seguintes:

PEDRO FRANÇA, S.A. - Agro Indústria

PEGOP - ENERGIA ELÉCTRICA, S.A. - Água, Eletricidade e Gás

SEBASTIÃO & MARTINS, S.A. - Celulose e Papel

HOURZONE - RELOJOARIA, UNIPESSOAL, LDA - Comércio a Retalho

MULTIMOTO - MOTOR PORTUGAL, S.A. - Comércio de Veículos Automóveis

PERINO, LDA - Comércio Eletro-Eletrónico

ALCINO NUNES & IRMÃO, LDA - Comércio por Grosso

PORTA DA FRENTE - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA -Construção

IGNORAMUS-PRODUTOS NATURAIS, LDA - Distribuição Alimentar

RAMIRO GONÇALVES - COMBUSTÍVEIS, LDA Distribuição de Combustível

OLEGÁRIO FERNANDES - ARTES GRÁFICAS - Edição, Informação e Artes Gráficas

ALGAROSA - SOCIEDADE GESTORA DE HOTEIS, LDA - Hotelaria e Restauração

JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA - SUCESSORES, LDA - Indústria Automóvel

COSTA IBÉRICA - MADEIRA & DERIVADOS, S.A. - Madeira, Cortiça e Móveis

CONTROLAR - ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E SISTEMAS, LDA - Material Elétrico e de Precisão

MÁRIO DA COSTA MARTINS & FILHO, LDA - Metalomecânica e Metalurgia de Base

SOSOARES - CAIXILHARIAS E VIDROS, S.A. - Minerais Metálicos e Não Metálicos

LABORATÓRIO EDOL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. - Produtos Farmacêuticos

DOURECA - PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA - Química

SHAR, S.A. - Serviços

CRISTÊXTIL - CONFECÇÃO, LDA - Têxteis, Vestuário e Couro

DOURO ACIMA - TRANSPORTES, TURISMO E RESTAURAÇÃO, LDA - Transportes e Distribuição

A distinção de PME do ano será entregue a uma destas vencedoras setoriais, sendo revelada na edição de Janeiro da revista EXAME.