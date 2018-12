Luisão discute Liderança em evento da EXAME

Luisão terminou esta época a sua carreira enquanto futebolista, ficando para a História com a imagem de capitão do Sport Lisboa e Benfica, posição que ocupou durante vários anos consecutivos. Reconhecido como um líder dentro dos relvados, é sobre essa capacidade de liderança que falará no evento dedicado às 500 Maiores & Melhores Empresas, da EXAME, que se realiza esta quinta-feira, dia 6, em Lisboa.

O seu percurso é feito de recordes. Se, na seleção brasileira, acumulou 47 jogos, tendo marcado três golos, foi ao serviço do Benfica que esmagou vários números. É o segundo jogador com mais jogos pelo Benfica, 538, apenas superado por Néné; é o jogador com mais partidas europeias disputadas com a camisola do clube da Luz; e é o jogador mais titulado de sempre do Benfica, tendo conquistado 20 títulos pelos encarnados ao longo de 15 épocas.

Sendo visto como um exemplo de liderança no desporto, irá explicar exatamente o que é isso, quais as características fundamentais para um líder, e se elas se desenvolvem ou se são inatas, isto numa conversa com Tiago Freire, Diretor da EXAME.

Este é apenas um dos pontos de interesse do evento das 500 Maiores & Melhores Empresas, da responsabilidade da EXAME, da Deloitte e da Informa, contando com o patrocínio do Bankinter.

Durante a cerimónia, em que serão entregues prémios a 15 empresas, será também revelado o Prémio Excelência na Liderança, escolhido pela EXAME e pela Trust in News. No passado, este prémio foi atribuído a figuras como Belmiro de Azevedo ou Fortunato Frederico, entre outros.

O evento, que se realiza na quinta à tarde no hotel Sheraton, em Lisboa, é aberto ao público mas de inscrição obrigatória.

