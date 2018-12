Penha Longa não sabe que vai ser vendido

O hotel de cinco estrelas Penha Longa Resort, em Sintra, parece estar a caminho do grupo Carlyle e do grupo Marriott, avançou o Negócios na semana passada. Uma nota da Comissão Europeia publicada esta quarta-feira, 5 de dezembro, anuncia que o negócio já teve a aprovação das autoridades. "A Comissão concluiu que a proposta de aquisição [do Penha Longa Resort pelos grupos Carlyle e Marriott International] não levanta questões de concorrência, devido ao impacto limitado que terá no mercado.

O Negócios dá como certa a transferência da parte referente ao Deutsche Banks para estes dois gigantes hoteleiros, citando fonte conhecedora do processo que revela também que o negócio deve ficar fechado em breve com o valor a rondar os 100 milhões de euros.

Contactada pela EXAME, fonte oficial do Penha Longa Resort garante que não tem qualquer informação oficial que confirme esta transação. A administração não terá contactado o diretor do hotel, David Martinez, ou qualquer outra pessoa dentro da estrutura hoteleira em Portugal.

O Penha Longa Resort tem atualmente quase 200 quartos, cinco restaurantes, dois campos de golfe e um SPA e está a apostar fortemente na presença da marca fora dos muros do resort: tem já cinco espaços que operam com os seus serviços de catering ou sob a sua gestão: o Alcantara Café e o Palacio de Xabregas, em Lisboa; o Forte da Cruz e o Vila Tamariz, em Cascais e a Casa dos Penedos, em Sintra, que adquiriu recentemente, revelou Martinez à EXAME em entrevista.

Este é também o único hotel em Portugal a ter dois restaurantes com estrelas Michelin: o LAB, de Sergi Arola e o Midori, que tem ao leme Pedro Almeida, e que no mês passado entrou para a exclusiva lista de estrelados.