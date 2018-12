EXAME distingue as Maiores e Melhores PME, em Matosinhos

Distinguir as maiores e as melhores PME nacionais. Foi sempre este o objetivo desde que a EXAME começou a realizar o estudo dedicado às 1000 Melhores PME, e que chega agora à 24ª edição.

Esta é uma parceria com larga história entre a EXAME, a Informa e a Deloitte, e que conta este ano com o apoio do BiG, através do seu programa Capitalizer, dedicado a encontrar investidores e soluções de capitalização para as empresas.

Nesta ocasião, serão entregues 23 prémios: 22 às melhores empresas em cada um dos setores e um atribuído à PME do ano, escolhida entre as primeiras.

Mas o programa do evento, que será aberto ao público, não se esgota nos prémios.

Mário Bolota, administrador do BiG, conversará com o Diretor da EXAME, Tiago Freire, acerca da capitalização das empresas portuguesas; João Vasconcelos, Presidente do CONSELHO e ex-Secretário de Estado da Indústria, fará uma apresentação com o tema "O que eu aprendi com as empresas portuguesas"; e José Rui Felizardo, CEO do CEiiA, apresentará a sua instituição, "Um exemplo de inovação nas indústrias das mobilidade”.

A entrada para este evento, que se realiza a partir das 14:30, é gratuita, carecendo apenas de inscrição, obrigatória, através do email eventos@trustinnews.pt