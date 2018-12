Porto entra para lista das 100 cidades mais visitadas do mundo

Em cinco anos, de 2012 a 2017, a cidade de Lisboa subiu 11 lugares na lista das metrópoles mais visitadas por turistas no mundo, alcançando no ano passado o 62.º lugar, com 3,52 milhões de pessoas. Os dados constam do ranking das 100 maiores cidades destinos turísticos, revelado esta terça-feira pelo Euromonitor International, que volta a ser liderado por duas cidades asiáticas - Hong Kong e Banguecoque - e onde apenas surgem duas cidades europeias: Londres e Paris.

A lista marca ainda a estreia de um destino português entre os 100 maiores do mundo. O Porto, cada vez mais procurado por estrangeiros, tem entrada para o 96.º lugar, com 2,39 milhões de visitantes. Em cinco anos, o destino nortenho galgou 42 lugares. Lisboa teve um crescimento de 12,3% no número de visitantes em 2017, enquanto este ano (2018) estima-se um abrandamento desta tendência, com uma subida de 7,6% para quase 3,8 milhões de pessoas, um ritmo muito próximo do que está previsto para o Porto.

O Euromonitor International contabiliza turistas internacionais como qualquer pessoa que visite um país estrangeiro por pelo menos 24 horas num período que não exceda 12 meses e que pernoite no destino, pagando ou não por essa estada.

O relatório é conhecido dias depois de Portugal renovar o galardão de melhor destino turístico do mundo nos World Travel Awards, competição em que Lisboa também trouxe prémios para casa: de melhor cidade destino e de melhor destino de city breaks a nível mundial.

As dez cidades mais visitadas do mundo em 2017

Fonte: Euromonitor International