Talkdesk é unicórnio e capa da EXAME da dezembro

Na primeira grande entrevista desde que a Talkdesk ascendeu à categoria de ‘unicórnio’, Tiago Paiva revelou à EXAME aquilo que espera que seja o futuro da empresa, como gere uma companhia sedeada nos EUA mas com a principal força de trabalho a operar em Portugal e o que tem aprendido no processo.

As empresas como a Talkdesk, que vivem basicamente de desenvolvimento de software e do recurso à inteligência artificial, começam a ganhar terreno e têm apimentado a discussão em torno do futuro do trabalho. O tema esteve em cima da mesa na entrega dos prémios às ‘Melhores Empresas para Trabalhar’, uma iniciativa da revista EXAME, onde o ministro do Trabalho e da Segurança Social Social, Vieira da Silva, e o diretor da EXAME, Tiago Freire, tentaram desmistificar o assunto.

No mesmo sentido, a EXAME tentar esclarecer o que vai acontecer com a entrada da primeira geração nativa digital no mercado de trabalho, e quais os desafios com que se deparam as empresas para não deixar para trás os trabalhadores mais velhos. Isto numa altura em que a criação de emprego em Portugal está a dar sinais de abrandamento, pela primeira vez em dois anos, o que levou a EXAME a ir à procura das razões que explicam este comportamento da economia.

Na última edição do ano, há ainda espaço para conhecer Chitra e Roman Stern, os fundadores do grupo Martinhal, que já investiram praticamente 300 milhões de euros em Portugal, em áreas que vão desde a hotelaria à educação, e que partilharam com a EXAME os seus planos de futuro. Nota ainda para a entrevista de vida de André Jordan, a incontornável voz do Turismo Imobiliário em Portugal, que apesar de já ter sucessor, continua com uma visão muito clara sobre o setor e o País.

Tudo boas razões para levar a EXAME neste Natal, e para celebrar em grande a entrada em 2019! Boas leituras!