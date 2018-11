EXAME distingue Maiores e Melhores Empresas do ano

Pela 29.ª edição consecutiva, a EXAME, vai distinguir as Maiores e Melhores Empresas, numa parceria com a Informa D&B e a Deloitte.

As 500 Maiores e Melhores Empresas de 2018 vão estar em evidência na próxima quinta-feira, 6 de dezembro, num evento que se realiza no Hotel Sheraton Lisboa, a partir das 14:45.

Além da entrega do Prémio Excelência na Liderança, serão atribuídos os prémios da Melhor Empresa do Ano, as distinções de Maior e Melhor Criadora de Emprego e de Maior e Melhor Exportadora. Serão ainda conhecidos os nomes das melhores empresas em 13 mercados distintos, representativos da economia nacional.

Durante o evento, que conta com o patrocínio principal do Bankinter, o internacional brasileiro Luisão, antigo jogador e capitão do Sport Lisboa e Benfica, participará num debate sobre o que significa ser líder.

A entrada é livre, sendo obrigatória inscrição até ao dia 4 de dezembro, através deste link.

No dia seguinte ao evento, 7 de dezembro, estará nas bancas a revista especial EXAME 500 Maiores e Melhores Empresas de 2018, com a lista completa das empresas distinguidas.