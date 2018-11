BiG permite consultar contas de vários bancos numa só plataforma

Possibilitar aos clientes de vários bancos consultar, de forma agregada num mesmo local, os saldos e outras informações sobre as suas diversas contas é o objetivo do BiG Total Banking, um serviço disponibilizado a partir desta quarta-feira pelo banco BiG.

Entre as informações que poderão ser acedidas no computador e no telemóvel estão, por exemplo, o valor total da carteira do cliente, o valor por banco e ainda dados relacionados com depósitos, ações, fundos de investimento ou obrigações, refere um comunicado da instituição.

O novo serviço está enquadrado nas funcionalidades disponibilizadas no âmbito do espírito de open banking previsto na Directiva de Sistemas de Pagamentos 2 (PSD2) que entrou recentemente em vigor, acrescenta.

O banco garante que esta solução é informaticamente segura, respeita o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e depende do consentimento prévio do cliente para que a plataforma possa aceder aos dados bancários.

Para Carlos Rodrigues, “esta é uma ferramenta que estará ativamente presente na vida do cliente. Assim, focámo-nos em desenvolver um serviço seguro, inovador e sem custos,” afirma o presidente do conselho de administração do BiG.