Isabel Ucha vai liderar bolsa de Lisboa a partir de janeiro

Isabel Ucha, até aqui administradora da Euronext Lisbon, vai passar a liderar a empresa que gere a bolsa de Lisboa, substituindo Paulo Rodrigues da Silva, que ocupou o cargo durante quase dois anos.

A nomeação de Isabel Ucha para CEO da Euronext Lisbon, presidente executiva da Interbolsa e membro da administração da Euronext N.V., foi conhecida esta terça-feira, 27 de novembro. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Euronext refere que a substituição se tornará efetiva a 1 de janeiro de 2019, necessitando ainda de ser aprovada numa assembleia geral extraordinária e de ter luz verde dos reguladores.

Paulo Rodrigues da Silva, que estava na liderança da bolsa portuguesa desde março de 2017, sai para se dedicar a projetos pessoais nas áreas académica e do empreendedorismo, refere a mesma nota.

Isabel Ucha está há 11 anos na Euronext, desempenhando funções na área comercial e de desenvolvimento de produtos, nomeadamente na instalação do centro tecnológico da Euronext no Porto. Antes tinha dirigido no IGCP o Núcleo de Emissões e Mercados e foi sócia de uma empresa de consultadoria, além de ter tido funções na CMVM.

Com um mestrado em Economia da Universidade Nova e um Master Degree in Finance pela London Business School, foi ainda docente na Universidade Católica e na Porto Business School, além de assessora para os assuntos económicos durante quatro anos de um primeiro-ministro.

Em menos de três anos esta é a terceira mudança de liderança na bolsa. Na transição de Luís Laginha de Sousa para Maria João Carioca, em fevereiro de 2016, Isabel Ucha tinha chegado a ser CEO interina da Euronext. Maria João Carioca saiu no fim desse ano para a CGD, sendo substituída por Paulo Rodrigues da Silva. Agora, quase dois anos depois, Isabel Ucha chega à liderança da bolsa de forma efetiva.

“Estamos muito satisfeitos por receber Isabel Ucha na administração do grupo e nas novas funções de CEO da Euronext Lisbon e CEO da Interbolsa. Estou confiante que a Isabel vai usar o seu conhecimento da Euronext e do ecossistema português para continuar o trabalho que começámos com os nossos clientes, parceiros e empregados em Portugal,” afirmou o CEO da Euronext, Stéphane Boujnah. em comunicado.