Conferência Portugal em Exame: Como se lidera em português?

Chitra Stern nasceu em Singapura, Pablo Forero e Oscar Herencia em Espanha, aqui ao lado. Os três têm em comum serem estrangeiros e, atualmente, gestores em Portugal.

O nosso país tem progressivamente entrado na luta de talento a nível mundial, até como forma de responder à nossa escassez de recusros qualificados, em algumas áreas. Para saber como olham os gestores e investidores estrangeiros para a economia portuguesa, a EXAME convidou Chitra Stern, fundadora do Martinhal Family Hotels & Resorts, Pablo Forero, CEO do BPI, e Oscar Herencia, Diretor-Geral da Metlife Iberia, a debater a liderança em português.

Portugal é um bom país para investir? A qualidade dos recursos humanos e o seu custo são uma vantagem? A burocracia, é ainda um entrave relevante? E como é a integração social no seio das empresas portuguesas, para quem não nasceu cá? Estas são algumas das questões a debater no painel "Liderar em Português", na conferência Portugal em Exame, que se realiza na próxima terça-feira, de manhã, no auditório da EDP, em Lisboa.

Para além deste debate, serão discutidos temas como o turismo, o imobiliário ou a digitalização da economia portuguesa, neste evento que tem como mote "Os Caminhos do Crescimento".