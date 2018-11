Conferência Portugal em Exame: Como está a nossa transformação tecnológica?

Somos a casa da Web Summit para a próxima década, mas inovação e revolução tecnológica são muito mais amplos do que o ambiente das startups. Desde a indústria às empresas estabelecidas em vários setores, a corrida de digitalização está em curso, e será fundamental para a nossa economia.

Será este o tema em análise no debate "Os caminhos da digitalização", na conferência Portugal em Exame, que se realiza na manhã de terça-feira, dia 13, no auditório da sede da EDP, em Lisboa.

O painel, moderado por Pedro Oliveira, diretor da Exame Informática, contará com quatro especialistas: Isabel Furtado, presidente da direcção da Cotec Portugal, Arlindo Oliveira, professor e presidente do Instituto Superior Técnico, José Gonçalves, presidente da Accenture Portugal, e Maria Miguel Ferreira, Head of Open Innovation no Ceiia.

Para além da tecnologia, o evento discutira a gestão, o turismo ou o crescimento económico.