Conferência Portugal em EXAME: O Turismo em debate, com André Jordan e José Roquette

É uma história que tanto podia ser lida numa espreguiçadeira ao lado da piscina, na mesa do pequeno almoço à varanda de um hotel ou no pátio de um alojamento local no centro de uma grande cidade. Em oito anos, a oferta de alojamento em Portugal cresceu, recuperou-se e modernizou-se; as dormidas de estrangeiros subiram 80% e o turismo interno consolidou-se; as receitas turísticas deixadas no País pelos visitantes mais do que duplicaram, reforçando o seu peso nas exportações globais.

Mas o turismo não cresceu sozinho. O efeito positivo levou consigo o imobiliário, um dos setores que mais sofreram nos anos da crise económica e financeira e que, além da maior procura turística, beneficiou também de mecanismos de captação de investimento estrangeiro. Como os mais de 6 500 Vistos Gold atribuídos em quase seis anos, que até setembro superou os €4 000 milhões em investimento, 90% do qual para aquisição de bens imóveis.

O contributo para a diversificação, qualificação e requalificação da oferta turística criou também desafios paralelos para as grandes cidades e destinos turísticos, como a afirmação do fenómeno do alojamento local e o impulso no valor e nos preços das casas, que têm estado a renovar máximos, sobretudo nas maiores áreas urbanas do País.

