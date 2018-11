As Melhores Empresas Para Trabalhar na capa da Exame de Novembro

As Melhores Empresas Para Trabalhar é já uma iniciativa histórica da Exame, que cumpre este ano a 18ª edição deste estudo, o mais antigo e abrangente do género, em Portugal. É esta a capa da revista de Novembro, que é dedicada em grande parte às melhores práticas laborais.

Este dossier, aliás, ocupa mais de 140 páginas desta edição, passando pelo ranking das empresas mais bem posicionadas, com reportagens dedicadas a cada uma das 100 empresas, explicando o que faz delas exemplo no que toca à qualidade do ambiente de trabalho e também no que respeita à envolvência externa, com a comunidade.

Este estudo é uma iniciativa da revista Exame em parceria com a everis e a AESE Business School, tendo os prémios sido entregues numa cerimónia realizada a 31 de Outubro, que contou com a participação do Ministro Vieira da Silva, que falou sobre a sua visão do futuro do trabalho e do trabalho do futuro.

O ranking deste ano foi liderado pela Xerox Portugal, seguindo-se a Unbabel e a Edge.

Sendo este o tema dominante, não é, naturalmente, o único. Pode ainda ler uma análise sobre como Mário Centeno encolheu o Estado ao longo dos seus quatro Orçamentos do Estado e um trabalho acerca do momento da mobilidade elétrica em Portugal, entre outros.

Na opinião, Nogueira Leite analisa também a estratégia orçamental do Ministro das Finanças, enquanto João Vasconcelos tira o pulso ao impacto da Web Summit, que se irá realizar em Portugal durante os próximos dez anos.

A edição de Novembro da EXAME pode ser encontrada nas bancas de todo o país.

Boas leituras.