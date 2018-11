Banco do BCP passa a sexto maior na Polónia com compra do Eurobank

A compra do banco polaco Eurobank vai permitir ao Bank Millennium, o banco do BCP naquele país, ascender à sexta posição entre as maiores instituições financeiras do país em termos de clientes. A aquisição, que foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 5 de novembro, aumenta a base de consumidores em 61% (mais 1,4 milhões para um total de 3,71 milhões) e reforça a posição do banco em termos de depósitos e concessão de crédito.

Os 99,787% do Eurobank comprados à Société Générale Financial Services Holding envolvem uma transação de 1 833 milhões de zlotys (€428 milhões à cotação atual) que serão financiados com verbas próprias. Nos próximos cinco anos a compra deverá resultar, espera o Bank Millennium, em sinergias de 650 milhões de zlotys (€ 150 milhões), além de custos de integração de € 92 milhões.

O Eurobank foi criado em 2003. Tem 501 balcões, 250 dos quais próprios, o que eleva a rede do banco detido a 50,1% pelo BCP de 359 agências para um total de 860, ganhando maior presença nas pequenas cidades. O banco polaco agora adquirido gere 7 mil milhões de zlotys em depósitos (€1 620 milhões), além de uma carteira de créditos de quase € 3 000 milhões.

A operação deverá ficar concluída no segundo trimestre de 2019 e está sujeita a aprovações da Concorrência, dependendo de notificação ao Banco Central Europeu. A fusão operacional das duas marcas, se tudo correr dentro do calendário previsto, fica pronta no último trimestre do ano que vem.