"Os Caminhos do Crescimento" na conferência Portugal em Exame

"Os Caminhos do Crescimento" da economia portuguesa dão o mote à conferência Portugal em Exame deste ano, que se realiza a 13 de Novembro, em Lisboa. Nessa ocasião, procuraremos tomar o pulso a algumas áreas que estão a transformar e a puxar pela economia portuguesa, como a revolução tecnológica, o turismo e o imobiliário, ou a força do País como pólo de atração de talento estrangeiro, nomeadamente na gestão mas não só.

O arranque do evento, que decorrerá no auditório da sede da EDP, em Lisboa, ficará a cargo do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que falará exatamente sobre que caminhos de crescimento são esses, para a nossa economia e para as nossas empresas.

Para debater o turismo, os convidados são Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, José Roquette, administrador do Grupo Pestana, e Catarina Lopes, CEO da Eastbanc Portugal, que tem um grande investimento de vários anos na zona do Príncipe Real, em Lisboa.

Na tecnologia, para nos falarem do momento de transformação que vivemos, convidámos José Gonçalves, presidente da Accenture Portugal, Isabel Furtado, Presidente da Cotec Portugal, Arlindo Oliveira, professor e Presidente do Instituto Superior Técnico, e Maria Miguel Ferreira, Head of Open Innovation no Ceiia.

No painel "Gerir em Português" contaremos com três gestores estrangeiros que lideram empresas em Portugal, que nos falarão da sua experiência e de como sentem o momento do País. Pablo Forero, CEO do BPI, Chitra Stern, fundadora do Martinhal Family Hotels & Resorts, e Oscar Herencia, General Manager da Metlife Iberia, irão partilhar a sua visão com os nossos convidados e leitores.

Será uma manhã de reflexão que procurará analisar o momento atual mas também lançar caminhos para o futuro, em cada uma das áreas focadas.

A moderação ficará a cargo de Tiago Freire, Diretor da EXAME, de Mafalda Anjos, Diretora da Visão e Publisher do grupo Trust in News, e de Pedro Oliveira, Diretor da Exame Informática.

Para assistir ao evento, de entrada gratuita, pode inscrever-se através do email eventos@trustinnews.pt.