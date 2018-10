Bitcoin pode contribuir para as alterações climáticas com efeitos catastróficos

Há um novo “inimigo” do planeta na mira dos cientistas que estudam as alterações climáticas na Terra. Segundo um paper divulgado esta segunda-feira, o processo de transação de criptomoedas como a Bitcoin, que exige grandes quantidades de energia, pode vir a tornar-se numa fonte problemática de geração de dióxido de carbono (CO2), contribuindo para o aumento da temperatura média global do planeta.

O paper, publicado no jornal Nature Climate Change e citado pelo The Telegraph, estima que se o ritmo de adoção da tecnologia por detrás da Bitcoin seguir o de outras tecnologias que viram o seu uso generalizado nos últimos anos, a produção de emissões de CO2 será suficiente para aumentar a temperatura do planeta em 2 °C em menos de três décadas, até 2033, o que teria consequências “catastróficas” para a vida na Terra.

Em causa está, segundo o Telegraph, a energia elétrica usada pelos computadores que estão dedicados à resolução de equações matemáticas complexas para a mineração de Bitcoin. Um exemplo: um estudo sobre a pegada carbónica da Bitcoin, e conduzido por Jon Truby, diretor do Centre for Law and Development da Qatar University, concluiu que as exigências energéticas dos processos de transação de uma Bitcoin assemelham-se às necessárias para abastecer uma casa média no Reino Unido durante um mês.

Nesse estudo, conhecido em julho passado, Truby defendia a necessidade de novas políticas para incentivar o uso de tecnologias ecológicas de blockchain (que estão na base de criptomoedas como a Bitcoin), sem as quais vários países podem ver ameaçado o cumprimento das suas obrigações de redução das alterações climáticas no âmbito do Acordo de Paris (que pretende que o aumento da temperatura média global não supere os 2°C em relação aos níveis pré-industriais).

“As verificações de transações de Bitcoin são um processo poluente, requerendo um funcionamento intensivo de computadores em todo o mundo, 24 horas por dia, produzindo grandes quantidades de calor e emissões,” refere uma nota da Elsevier sobre o estudo que se dedica a estimar o impacto da tecnologia blockchain e das moedas digitais nas necessidades energéticas.

Camilo Mora, professor no departamento de Geografia e Ambiente da Universidade do Hawaii e responsável pelo paper conhecido esta segunda-feira, admite que a mineração de Bitcoin se tem tornado mais eficiente e pode acabar por vir a consumir menos energia. Mas este é ainda assim, salvaguarda, sempre um cenário hipotético e que comporta um grande risco: “Pode ser algo que venha a acontecer amanhã ou que nunca venha a acontecer de todo,” avisa.