As freguesias onde é mais caro – e mais barato – comprar casa em Lisboa

Santa Maria Maior, Santo António e Misericórdia foram, durante os meses de verão deste ano, as três freguesias de Lisboa que apresentaram os mais elevados preços de venda de imóveis por metro quadrado, aproximando-se dos €6 000. O preço mais elevado - €5 934 por metro quadrado – foi observado em Santa Maria Maior. Na de Santo António o valor foi de €5 852, enquanto na Misericórdia o preço foi de €5 798.

Os dados são do Market Report da Casafari, conhecidos esta terça-feira em comunicado enviado às redações. Além de “campeã” nos preços, Santa Maria Maior foi, por outro lado, a segunda freguesia onde o mercado imobiliário residencial foi mais dinâmico, com 504 propriedades à venda no terceiro trimestre deste ano, número só superado pelas 571 casas à venda na freguesia de Arroios.

A freguesia da Estrela surge como a terceira com maior número de propriedades disponíveis, onde o preço por metro quadrado ascende a €4 999. Esta é uma das onze freguesias que apresentam preços entre os €4 000 e os €5 000 por metro quadrado. Em oito das 23 freguesias existentes na cidade os preços das casas ficam em média entre €3 000 e os €4 000/m2. Só numa freguesia – Santa Clara, na ponta norte da cidade – os preços ficam abaixo dos €3 000 - €2 577 por metro quadrado.

A nível nacional o concelho de Lisboa vem registando os preços mais elevados nas vendas de habitação, o que coincide com um período de crescimento da procura turística na cidade (com impacto no crescimento da oferta de turismo local), de investimento na compra de imóveis e reabilitação urbana (em parte potenciados por instrumentos como os vistos gold), e com os máximos na avaliação bancária das casas e período de expansão na concessão de crédito à habitação.

A Casafari, o “maior motor de busca de propriedades prime na Alemanha, Espanha e Portugal,” usa tecnologias como o machine learning e inteligência artificial para combinar e analisar mais de seis milhões de referências e cinco mil fontes sobre imóveis. Em Lisboa o relatório teve em conta os dados de 215 agências imobiliárias e 350 mil referências, resultando numa lista de 5 971 “propriedades únicas”. Foi sobre este universo (5 698 apartamentos e 343 casas) que recaiu a análise da empresa.

As cinco freguesias mais caras...

Santa Maria Maior - €5 934/m2, oferta de 504 imóveis

Santo António - €5 852/m2, 385 imóveis

Misericórdia - €5 798/m2, 300 imóveis

Estrela - €4 999/m2, 503 imóveis

Avenidas Novas - €4 877/m2, 436 imóveis

... e as cinco mais baratas

Santa Clara - €2 577/m2, 38 imóveis

Marvila - €3 112/m2, 51 imóveis

Beato - €3 145/m2, 39 imóveis

Benfica - €3 353/m2, 278 imóveis

Penha de França - €3 556/m2, 257 imóveis