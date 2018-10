Governo anuncia fim do adicional do ISP

Em reposta a uma intervenção do PCP, Mário Centeno anunciou a descida do ISP para a gasolina, notando que ela não consta da proposta de Orçamento do Estado para 2019 porque será feita por portaria.

Minutos mais tarde, o ministro haveria de esclarecer que esse alívio será de três cêntimos, o que colocará a gasolina no mesmo nível da média europeia, acrescentou durante o primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2019. "O ISP fica exatamente na média europeia para a gasolina e, no gasóleo, já estamos abaixo da média", afirmou.

Deverá assim ser eliminado o adicional do ISP da gasolina, criado em 2016. No gasóleo, não deverá haver mais alterações.