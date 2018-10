COTEC Portugal e BEI unem-se para reforçar digitalização das PME

A COTEC Portugal e o Banco Europeu de Investimento (BEI) vão trabalhar na criação de novos instrumentos de financiamento público-privado de inovação nas empresas e colaborar na identificação das melhores práticas neste domínio na Europa, no âmbito do Programa Indústria 4.0.

O protocolo de colaboração entre as duas entidades foi firmado em Lisboa esta sexta-feira, 19 de outubro, colocando em ligação equipas da COTEC e do Advisory HUB. Será a este departamento do BEI que ficará entregue o levantamento das práticas de referência no financiamento europeu à inovação.

Com o acordo agora alcançado, a COTEC Portugal quer usar os conhecimentos do Advisory Hub e o apoio do BEI para acelerar a digitalização das PME portuguesas para “colmatar as atuais lacunas no financiamento das empresas mais jovens e mais inovadoras” e permitir-lhe “vender mais, melhor e mais longe, através de emprego cada vez mais qualificado”, defende Jorge Portugal, diretor geral da COTEC Portugal, no comunicado em que anuncia o protocolo.

O Advisory Hub é uma parceria entre o grupo BEI e a Comissão Europeia e faz parte do Plano de Investimento para a Europa (Plano Juncker). Em Portugal o Advisory Hub conta com parceiros como a Tecparques, Business Angels Club de Lisboa, LNEG, a IFD (banco de fomento) ou a FNABA - Federação Nacional de Associações de Business Angels.

Também em comunicado, Emma Navarro, vice-presidente do BEI, destaca o contributo desta parceria para “desbloquear o financiamento da inovação em Portugal.”

A COTEC Portugal junta 343 empresas na “promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial.” No conjunto, representam 16% do PIB do País em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado.