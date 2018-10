Número de milionários em Portugal dispara quase 40% num ano

Passou um ano e, com ele, mais 26 mil pessoas em Portugal se tornaram milionárias. Entre 2017 e 2018, o número de pessoas no País com um património avaliado em mais de um milhão de dólares cresceu 38,2%, passando agora a haver 94 mil milionários, de acordo com o Global Wealth Report divulgado esta quinta-feira pelo Credit Suisse. No ano passado eram 68 mil.

De acordo com o mesmo relatório, também aumenta o número de pessoas com um património avaliado em mais de 100 mil dólares. No ano passado o País tinha 1,61 milhões de pessoas nesta condição; este ano são quase 1,9 milhões: mais quase 300 mil pessoas.

O documento mostra ainda que há 13 pessoas em Portugal com uma riqueza de mais de 500 milhões de dólares e 120 com património que oscila entre os 100 milhões e os 500 milhões de dólares. A maior parte dos milionários (84 716) tem um pecúlio avaliado entre 1 e 5 milhões de dólares.

A riqueza total do País também se reforçou no espaço de um ano. Enquanto em meados de 2017 estava avaliada em 854 mil milhões de dólares pelo Crédit Suisse, na mesma altura de 2018 esse valor era de 916 mil milhões (mais 7,3% ou 62 milhões). A riqueza global aumentou para 317 biliões de dólares, quando no ano passado era de 280 biliões.

A riqueza por adulto subiu 7,4% num ano, a quarta maior subida entre os países selecionados para análise. A maioria da população (57,4%) tem um património entre 10 mil e 100 mil dólares e 21,5% das pessoas detêm entre 100 mil e 1 milhão de dólares. Quase um quinto da população em Portugal (19,9%) tem uma riqueza avaliada em menos de 10 mil dólares. A riqueza média por adulto é de 109,3 mil dólares, abaixo dos 145 mil dólares da média europeia.

A nível mundial os Estados Unidos continuam a ser líderes no número de milionários - 17,35 milhões de pessoas, 41,2% do total global - e o número também cresceu em relação a 2017, havendo mais dois milhões de novos milionários.

O número dois na tabela é que muda: a China vê o número de milionários reforçar-se quase 80%, passando de para 1,95 milhões para 3,48 milhões de milionários, subindo quatro lugares. Substitui assim o Japão, que passa de 2,7 milhões para 2,8 milhões de milionários, descendo para terceiro.

França, Alemanha e Reino Unido completam o top 5 dos países com mais milionários. Itália, que era quarto no ano passado, surge em sétimo lugar em 2017, mas não por ter visto reduzir o número de pessoas com este pecúlio.

Uma das conclusões prende-se com a disparidade de riqueza. Segundo o relatório, 3,2 mil milhões de adultos, ou cerca de 64% da população adulta, vive com menos de 10 mil dólares. Esta fatia da população detém apenas 1,9% da riqueza mundial.