Veja as imagens da inauguração do campus da Nova SBE

No passado sábado, 29 de setembro, foi inaugurado o novo campus da Nova School Business of Economics, em Carcavelos. O evento contou com a presença centenas de convidados, desde patrocinadores a antigos alunos - muitos dos quais também constribuíram para a realização do empreendimento, avaliado em 50 milhões de euros. O projeto, que tem merecido destaque por ser o primeiro campus universitário público construído em Portugal com recurso a doações privadas, foi liderado por Pedro Santa-Clara, professor de Finanças da Universidade e presidente da Fundação Alfredo de Sousa, instituição responsável pela ideia.

O campus de Carcavelos foi totalmente inspirado nos campus norte-americanos – pense em Harvard, Columbia ou Stanford –, e conta com restaurantes, ginásio, incubadoras de startups, residência de estudantes, um auditório com capacidade para centenas de pessoas, uma biblioteca e, ainda, um túnel de acesso direto à praia de Carcavelos.

Veja as imagens da inauguração, por onde passaram figuras como Paulo Portas, anti vice-primeiro-ministro, Luís Amado, que tutelou os ministérios Defesa e dos Negócios Estrangeiros ou Ana Botín, presidente do grupo Santander. O discurso de encerramento da cerimónia ficou a cargo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que aproveitou a ocasião para atribuír à Nova SBE o título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública.