Transferências bancárias em menos de dez segundos? Já é possível.

As transferências em euros entre duas contas bancárias já podem estar disponíveis de imediato na conta do beneficiário. Pelo menos as condições técnicas já o permitem, anunciou esta quarta-feira o Banco de Portugal em comunicado.

Os valores transferidos entre contas, até um máximo de 15 mil euros, passam assim a poder ser disponibilizados num tempo máximo de dez segundos, 24 horas por dia, sete dias por semana e, assim, nos 365 dias do ano. E quer o beneficiário esteja em Portugal ou em qualquer um dos restantes 33 países do Espaço SEPA.

Esta transformação é possível pela criação de um subsistema dentro do SICOI - Sistema de Compensação Interbancária, a que as instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica envolvidos nas transferências passam a ter acesso.

Contudo, como se trata de um subsistema de adesão facultativa, nem todas as entidades poderão facultar este serviço numa primeira fase, refere o Banco de Portugal, que ainda assim espera que nos próximos meses a cobertura e amplitude cresça em termos de instituições participantes e de segmentos e canais que disponibilizam o serviço, acrescenta o comunicado.