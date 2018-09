Grupo Pestana entra na ‘Cidade da Luz’ com CR7 Paris

O império Pestana não para de crescer. Depois de ter voltado a apontar baterias ao norte com a abertura do Pestana Porto - A Brasileira, City Center & Heritage Building, no início deste ano, e de ter anunciado dois novos projetos em Marraquexe para no próximo, o grupo liderado por Dionísio Pestana vai agora marcar presença em Paris. O novo hotel Pestana CR7 Lifestyle Hotel deverá abrir portas em 2021, segundo informação oficial do grupo. Situado na margem esquerda do Rio Sena (na chamada Rive Gauche), perto das estações de Austerlitz e Lyon, este quatro estrelas terá capacidade para 210 quartos.

Esta é a desejada entrada da marca Pestana em Paris, uma cidade pela qual o fundador do grupo tem uma “paixão” já há vários anos, referia em entrevista à FORBES Portugal em 2016. No entanto, justificava na altura, “os investimentos fazem-se com base na razão e não na emoção”, motivo pelo qual ainda não se tinha dado a aposta naquela geografia. No entanto, o momento da razão e do investimento de 60 milhões de euros, divulgado pela mesma nota oficial do Grupo Pestana, parece agora ter chegado.

Este é o sexto hotel da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, dirigida a um público mais jovem e que procura a agitação das cidades. A marca foi criada em 2015, fruto de uma parceria igualitária entre o internacional português e o grupo hoteleiro. As unidades de Lisboa e do Funchal já estão a funcionar e no início do ano foi anunciado o Pestana CR7 Madrid, cuja data de abertura ainda não foi divulgada. Sabe-se apenas que se situa no número 29 da Gran Via, a principal artéria da capital espanhola. O Pestana CR7 Madrid vai ter 160 quartos, um rooftop bar e um restaurante. Marraquexe e Nova Iorque são as outras duas cidades onde a marca vai ter unidades abertas ao público já no próximo ano.