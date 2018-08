Premier FX: A súbita queda da empresa que bloqueou milhares em poupanças de britânicos

Uma morte, uma liquidação e dezenas de contas quase vazias. Em poucas semanas, o falecimento do fundador de uma empresa de transferência de dinheiro e serviços cambiais deu lugar a um pesadelo para os clientes da Premier FX no Algarve, que ficaram impedidos de aceder ao que dizem ser centenas de milhares de euros em poupanças.

O desfecho do caso – que foi dado a conhecer pela imprensa em língua inglesa dirigida aos expatriados a viver em Portugal – é ainda incerto, depois de os administradores da liquidação terem analisado as contas da empresa no Barclays e consultado os reguladores britânicos, que supervisionam a atividade da empresa. Há clientes que têm as poupanças de uma vida em risco.

