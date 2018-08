Consumo faz acelerar a economia portuguesa para 2,3%

As famílias portuguesas consumiram mais. Foi esse o principal fator por trás do maior ímpeto da economia nacional entre abril e junho deste ano. Segundo o INE, nesses mesmos meses, observou-se uma desaceleração do investimento e a procura externa líquida - exportações subtraídas de importações - continuou a dar um contributo negativo.

"A procura interna registou um contributo mais positivo, em resultado da aceleração do consumo privado, enquanto o Investimento apresentou um crescimento menos acentuado, determinado em larga medida pela diminuição da Formação Bruta de Capital Fixo em Material Transporte, refletindo o efeito base da forte aceleração verificada no 2º trimestre de 2017. A procura externa líquida apresentou um contributo negativo idêntico ao observado no trimestre anterior", pode ler-se no destaque do INE.

Depois de ter avançado 2,1% no primeiro trimestre, nos primeiros seis meses do ano, a economia portuguesa está assim a crescer em torno dos 2,2%. Ligeiramente abaixo da previsão do Governo para a totalidade do ano (2,3%). Recorde-se que, no ano passado, o PIB aumentou 2,7%. O maior crescimento desde 2000.

Numa análise em cadeia - isto é, comparando este segundo trimestre com o primeiro - houve também uma ligeira aceleração do crescimento, de 0,4% para 0,5%. Nesta óptica, a procura externa líquida deu um contributo menos negativo, com a soma do consumo e do investimento a manter o mesmo contributo positivo.