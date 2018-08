Musk estuda tirar a Tesla de Bolsa

Elon Musk já habituou o mundo à sua impulsividade, e a sua atenção está agora nas acções da Tesla. Através da sua conta oficial de twitter, o fundador da fabricante automóvel lançou a bomba: "Estou a ponderar tirar a Tesla de bolsa nos 420 dólares. Financiamento assegurado". Wall Street abriu a boca de espanto.

Tirar a Tesla de bolsa não é tão fácil assim. A empresa tem capital disperso que tem de ser comprado, através do lançamento de uma hipotética Oferta Pública de Aquisição. Acontece que os títulos da Tesla estão a negociar muito abaixo deste valor, pelo que, se os investidores levarem a sério esta tirada de Musk, poderão vir a subir para próximo daquele valor. Na verdade, pensando numa óptica financeira, Musk não teria qualquer incentivo para divulgar desta forma um preço de compra muito acima do valor de mercado actual, já que poderia hipoteticamente comprar as acções mais baratas.

Enquanto os investidores ainda avaliam se o fundador da Tesla está ou não a falar a sério, as acções vão subindo. Chegaram a disparar mais de 8%, também ajudadas pela notícia do FT de que o fundo soberano da Arábia Saudita tem mais de 3% da empresa.

Seja como for, Musk deverá ter problemas com os reguladores do mercado de capitais dos EUA. É que uma declaração pública destas pode configurar uma manipulação de mercado. E, caso esteja em causa uma futura OPA, há canais oficiais de divulgação que devem ser respeitados, e não apenas uma conta de twitter.

Musk tem-se queixado da pressão dos accionistas, que exigem ver resultados palpáveis do seu investimento. O empresário sempre se mostrou mais focado na sua visão do que nos planos financeiros, embora nos últimos trimestres tenha começado a definir metas mais concretas, perante a pressão dos mercados.

Uma Tesla totalmente detida por Musk, ou por ele e por uns poucos accionistas mas sem estar cotada em bolsa, significaria uma diminuição dessa pressão, e uma maior liberdade do fundador para gerir o futuro da empresa.