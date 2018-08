American Express deixa de emitir cartões em Portugal

A informação foi veiculada pela própria American Express (Amex) numa carta enviada aos clientes do Millennium BCP, a instituição com quem a American Express emite mais cartões em Portugal. A empresa esclarece que “na sequência de alterações à Regulamentação Europeia, a American Express® irá terminar a emissão de cartões no Espaço Económico Europeu através de todos os parceiros bancários”. No caso do BCP, havia um acordo de emissão e aceitação, mas a Amex tem também um acordo com o Novo Banco, neste caso apenas de emissão.

A decisão já era esperada desde o ano passado, depois de a marca já ter sinalizado que a nova diretiva de pagamentos obrigava a custos que eventualmente não faria sentido suportar. Recorde-se que estas novas regras pressupõe a criação de consições para que qualquer cliente (particular ou empresa) possa, se assim entender, autorizar o banco a dar acesso às suas informações de contas de pagamento a outras entidades que seja devidamente autorizadas pelos reguladores nacionais – os chamados Third Party Provider (TPP). A ideia é criar um mecanismo único de pagamentos europeu, e regular a entrada das fintech no mercado.

A American Express abandona assim a atividade em Portugal, ao fim de 23 anos, depois de ter entrado no país através de um acordo com o BCP para a emissão de cartões. E foi, precisamente, o banco liderado por Miguel Maya que esta quinta-feira já fez saber aos clientes que os cartões American Express podem ser utilizados “até 20 de janeiro de 2019”, sendo que após essa data serão cancelados.