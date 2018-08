Os mais ricos de Portugal na Exame de Agosto

Já está nas bancas a edição de Agosto da revista Exame, que como já é tradicional nesta altura do ano traz o mais exaustivo estudo às maiores fortunas portuguesas.

Este é o tema de capa e, sendo a 15ª edição consecutiva desta análise, trazemos igualmente uma viagem ao ano de 2004, o primeiro deste trabalho, e revisitamos todas as capas que, ao longo dos anos, fomos dedicando aos mais ricos.

Pode contar com mais de 20 páginas sobre as maiores fortunas, num trabalho a cargo da jornalista Helena Peralta, que assegura este exercício há vários anos.

Mas há, naturalmente, muito mais para ler nesta edição.

Fomos conhecer por dentro a marca de vinhos Periquita, que se encontra num momento de transformação; falámos com os responsáveis da Raize, a mais recente cotada da bolsa portuguesa e que quer ligar investidores e empresas a precisar de financiamento; trazemos o novo estudo da On Strategy, que elaborou pela primeira vez o ranking das 100 marcas com maior valor de reputação em Portugal.

Fomos ainda ver o que está a Madeira a fazer para mudar o seu posicionamento no mercado turístico e visitámos o roteiro de turismo industrial de São João da Madeira, que leva os turistas a entrar pelas oficinas dentro e verem como se fazem chapéus, sapatos e até colchões.

Na análise mais macro, destacamos um trabalho do jornalista Nuno Aguiar acerca da discussão em redor do salário mínimo: quais os custos, quais as vantagens, e qual a razão para, de repente, já ninguém discutir se prejudica ou não a economia.

A Exame dedica o habitual espaço às entrevistas na área de economia, das quais destacamos o empresário Pedro Baltazar, o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes, e Miguel Figueira de Faria, historiador e autor da biografia de José Manuel de Mello.

Por último, uma sugestão interessante em tempo de férias: pedimos a 12 empresários, gestores e políticos que nos indicassem livros que pretendem ler nas férias ou que recomendem para as férias dos nossos leitores, sempre nas áreas de economia ou gestão. Ana Lehman, Isabel Vaz ou Rui Miguel Nabeiro são algumas das personalidades que aceitaram o nosso desafio.