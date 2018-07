Criptomoedas: ​CMVM diz que “tokens” podem estar abrangidos por regras dos valores mobiliários

Os tokens, unidades emitidas nas ofertas iniciais de criptomoeda (ICO na sigla em inglês) podem ser considerados valores mobiliários e estar por isso sujeitos ao respetivo regime jurídico, incluindo em alguns casos a necessidade de apresentação de prospeto da oferta, alerta a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Uma vez que são emitidos para obter financiamento e dão aos compradores “direitos ou funcionalidades” sobre os projetos a financiar, o regulador defende que estes instrumentos, dado o conceito “aberto e amplo” do Código dos Valores Mobiliários, podem “representar uma situação jurídica fungível e passível de transmissão em mercado” refere em comunicado desta segunda-feira, 23 de julho.

Nos casos em que sejam considerados valores mobiliários, as ICO dirigidas a investidores portugueses ficam abrangidas por regras semelhantes no que diz respeito à emissão, transmissão e comercialização, bem como de qualidade da informação e abuso de mercado. Se, além disso, forem consideradas ofertas públicas (“oferta relativa a valores mobiliários, dirigida, no todo ou em parte, a destinatários indeterminados,” segundo a redação do código), poderá ainda ter de a publicitar e de apresentar um prospeto junto da CMVM, a não ser que o valor total na União Europeia seja inferior a cinco milhões de euros num período de 12 meses.

A entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias (na foto) especifica ainda as condições em que o token será considerado valor mobiliário, enquanto não houver uma definição internacional nesta matéria: se representar “uma ou mais situações jurídicas de natureza privada e patrimonial” como direitos e deveres ou se for comparável com valores mobiliários típicos sobre os quais seja criada expetativa de retorno de rendimentos ou de aumento de valor.

Tendo em conta as dúvidas sobre a natureza jurídica dos tokens, o regulador chama a atenção para a necessidade de se fazer uma avaliação prévia destes instrumentos junto da CMVM - , que atualmente depende de “uma análise casuística, dada a natureza, complexidade e variabilidade desta realidade”.

Em maio passado a CMVM comunicou ao mercado que os tokens envolvidos na primeira oferta de criptomoeda a realizar a partir de Portugal, a da Bityond, não foram considerados um valor mobiliário, pelo que os instrumentos emitidos por aquela entidade “estão fora do perímetro de supervisão da CMVM.”

Na emissão, a Bityond – plataforma que propõe a candidatos e empregadores encontrar o perfil certo de colaborador para cada função pretendida – quer atingir um total de 400 ethereum (227,6 mil euros à altura do lançamento e 156,7 mil euros à cotação atual). O Jornal Económico noticiou recentemente que, dada a fraca procura até 15 de julho, data apontada para o final da operação, a emissão foi prolongada por mais dois meses até 15 de setembro.

O objetivo da plataforma é, através deste ICO, financiar o desenvolvimento das versões 2.0 e 3.0 da Bityond, através de novas contratações e esforços de marketing. Para evitar ser tratado como um valor mobiliário, não haverá distribuição de lucros nem será feito nenhum pagamento aos detentores dos tokens, lê-se no whitepaper da Bityond.

A oferta inicial de moeda implica a emissão de 40 milhões de tokens – com cada ethereum a valer 100 mil Bityond tokens -, que se junta a 50 milhões de tokens reservados aos utilizadores da plataforma e a 10 milhões alocados à equipa.