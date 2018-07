Trump anuncia acordo na NATO: aliados vão pagar mais 33 mil milhões de dólares

Minutos depois de rumores que davam conta de que os Estados Unidos teriam ameaçado sair da Aliança Atlântica, o presidente norte-americano anunciou que a organização concordou com um reforço do financiamento de despesa militar em 33 mil milhões de dólares e que pode ir aos 40 mil milhões por parte dos outros 28 países da NATO.

“Vão aumentar [o financiamento] para níveis nunca antes pensados. Estava a cair muito substancialmente, apenas cinco dos 29 países estavam comprometidos. Vai ser um pouco mais de 2% [do PIB],” afirmou Donald Trump esta quinta-feira em conferência de imprensa a partir de Bruxelas, onde se reúne a cimeira.

O valor definitivo de financiamento acrescido estará a ser acertado e será conhecido em breve, segundo disse o Presidente norte-americano, que espera que esse reforço por parte de cada país membro venha a acontecer nos próximos anos, ao longo de um período relativamente curto.

“Disse que ficaria muito desagradado se eles não reforçassem substancialmente o seu compromisso. Os países vão começar a reforçar. Fiz-lhes saber ontem que estava muito desagradado. A NATO está mais forte do que há dois dias,” garantiu perante os jornalistas.

Mais do que o compromisso de 2% do PIB com a NATO (que deveria ser atingido pelos membros até 2024), o chefe de Estado insistiu a subida da fasquia para os 4%, considerando-o um número correto e alegando que, dependendo dos cálculos, os EUA suportam hoje a organização com 4,2% do seu PIB, que é o maior do mundo.

“[As contribuições] estavam a cair quando eu entrei e agora vão subir como um foguetão,” ilustrou. “Agora estamos a ser tratados justamente porque os outros países aumentaram o seu compromisso. A NATO é agora uma máquina afinada, as pessoas estão a pagar como nunca, estão felizes com isso e os EUA estão a ser tratados justamente,” acrescentou.

Questionado sobre se, no final da cimeira, a sua posição poderia mudar a bordo do Air Force One - como aconteceu no G7 no Canadá, - recusou: "Os outros é que fazem isso. Eu não. Sou muito consistente. Sou um génio muito estável.”