Arranca 3ª Edição do Prémio de Voluntariado Universitário do Santander

Já abriram as inscrições para a 3ª Edição do Prémio de Voluntariado Universitário, organizado pelo Santander, visando incentivar iniciativas de voluntariado por parte da comunidade universitária. As inscrições dos projetos podem ser feitas até 12 de Outubro, com os premiados a serem conhecidos a 4 de Dezembro.

Serão atribuídos três prémios que distinguem a originalidade, a profundidade da intervenção e o contributo para a resolução das problemáticas identificadas. Critérios como o envolvimento com a comunidade ou a qualidade da comunicação do projeto também serão valorizados, atribuindo-se também um quarto prémio para o melhor vídeo de apresentação, denominado PVU Comunicação.

O Santander Portugal investe anualmente sete milhões em programas dirigidos às universidades, nas suas várias vertentes.

Estes prémios têm um valor global de dez mil euros, e contarão com condições para a implementação efetiva dos projetos vencedores. "Para além dos prémios monetários, o Santander Universidades oferece mentoria de apoio à concretização dos objetivos dos projetos durante o período máximo de um ano, que será conduzida por um diretor sénior do banco", segundo um comunicado da instituição liderada por António Vieira Monteiro.