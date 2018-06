CMVM aplica multas de quase 360 mil euros em 2017

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou no ano passado 14 coimas, no valor total de 357,5 mil euros, estando no final de 2017 em curso no regulador dos mercados um total de 109 processos de contra-ordenação.

Os dados constam do relatório de contas e atividades da entidade, divulgado esta quarta-feira, 20 de junho. Do valor aplicado, 265 mil euros não foram impugnados pelos arguidos. As 14 coimas resultam de decisão proferida em 27 processos e as cada multa situou-se entre os 12 500 e os 50 000 euros.

O valor aplicado em todo o ano passado, relativo a contra-ordenações graves ou muito graves, fica próximo do que foi decidido em coimas no primeiro trimestre deste ano, período em que ascendeu a 320 mil euros, relativos neste caso a 12 processos de contra-ordenação concluídos.