Indústria do distrito de Setúbal em análise no "Encontro Fora da Caixa"

O distrito de Setúbal enquando ambiente poli-industrial estará em discussão no XVII Encontro Fora da Caixa, que se realiza esta terça-feira, 5 de junho.

A partir das 15:00 o evento - levado a cabo pela Caixa Geral de Depósitos e de que a EXAME é parceira - vai reunir personalidades da sociedade e da economia nacional no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.

As intervenções iniciam-se às 15:45 com uma exposição do ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, sobre a indústria e o emprego.

O economista Daniel Bessa e a presidente da comissão executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz, são depois entrevistados por Tiago Freire, o diretor da Exame, um painel que arranca às 16:30.

Francisco Cary (administrador executivo da CGD), João Castello Branco (presidente executivo da Semapa), Leonor Freitas (sócia-gerente da Casa Ermelinda Freitas) e Cristina de Sousa (presidente do conselho de administração da Raporal) participam às 17:15 no debate “Setúbal - Distrito Poli-Industrial”.

A iniciativa - que será encerrada às 18:15 pelo presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo - pode ser acompanhada no site e no Facebook da EXAME.