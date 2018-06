Entrevista a Álvaro Covões em destaque na EXAME deste mês

Numa grande entrevista, o patrão da Everything is New traça um retrato do País que tem tudo para dar certo, desde que se saiba navegar a onda do Turismo e o Estado deixe a iniciativa privada prosperar. Álvaro Covões explica ainda como os festivais de música vieram transformar de vez a cultura nacional.

Em mês de Mundial de Futebol na Rússia, a paixão pelo desporto não fica presa nas quatro linhas do campo. Prova disso é o crescente apetite pela moda dos cromos e das cadernetas, como mostra a história de 57 anos da Panini, que a EXAME conta nesta edição.

Faz-se ainda uma viagem pelas atividades mais distintivas que Portugal tem para oferecer aos turistas, como retiros sem internet ou telemóveis, e dá-se um salto a Oriente. É lá, na China, que a Fosun vai finalmente poder inaugurar o hotel Atlantic Sanya. Um projeto que custou dois mil milhões de euros e demorou quatro anos a ser construído. Mais um marco na construção do império que em Portugal já domina setores como a banca e a saúde.