EPUR: Viagem à pureza dos elementos

A porta escancarada convida a que espreitemos, a medo, tal é a arrumação e a limpeza da cozinha que vemos através da enorme porta de vidro. Nada ali indica onde estamos e, não fora pelos toldos que dizem EPUR, virados para o Largo das Belas Artes no Chiado, em Lisboa, poderíamos voltar para atrás. Lá em cima ouvem-se os passos apressados das crianças da creche que ocupa o andar superior e as gargalhadas que precedem as brincadeiras. Voltamos a duvidar de estarmos no lugar certo enquanto empurramos a pesada porta e arriscamos pelo corredor que nos leva diretos ao lounge onde confortáveis poltronas convidam à espera. Bengaleiro de um lado, casas de banho do outro, tudo com um toque minimalista e naturalista que nos intriga.

A sala de refeições é uma curiosa e inusitada mistura entre os azulejos tipicamente portugueses, alguns do século XVII, um teto espelhado que pretende refletir esses mesmos azulejos, chão de madeira e mobílias simples. Pelas janelas, a vista encantadora sobre Lisboa: a Sé, ao longe, o Terreiro do Paço, Alfama, até um bocadinho de Marvila e claro, o rio Tejo. À noite, as estrelas e as luzes que atravessam o rio, nos cacilheiros, dão outro romantismo à cena. Vincent Farges está de volta, depois de ter passado cerca de um ano nos Barbados, após a década em que esteve à frente da Fortaleza do Guincho, onde garantiu a estrela Michelin que ainda hoje o restaurante detém – graças ao trabalho do atual chef, Miguel Rocha Vieira.

O espaço onde nos encontramos foi, durante algum tempo, o showroom das cozinhas Bulthaup – hoje a marca mudou-se para as Amoreiras – e Vincent apaixonou-se por ele quando o viu, precisamente com as cozinhas. Decidiu que era aqui que queria fazer o seu regresso a Portugal e ao fine dining, de olhos postos em questões que hoje acredita essenciais: a simplicidade, a pureza dos sabores, dos ingredientes. Por isso, no EPUR não há uma carta. O menu, onde constam três entradas, três pratos principais e três sobremesas, é feito diariamente consoante os produtos que chegam à sua cozinha. Aqui privilegiam-se os bons produtores (Vincent escolheu-os pessoalmente) e os ingredientes da estação. Obriga a um maior jogo de cintura por parte da cozinha, mas o resultado é tão bom que é praticamente impossível de descrever.

Luiz Ferraz

Do mar, da terra, das estrelas

Começámos por conhecer Ivo Peralta, o sommelier que foi distinguido com a medalha de ouro no XVI Concurso Nacional de Escanções, promovido pela ASI — Association de la Sommellerie Internationale, este ano. Sugeriu para o início da refeição um espumante Premier Hibernus de 2016 que dificilmente podia combinar melhor com o amuse bouche apresentado pelo chef: pargo marinado em lima, salsa verde, consomé de Geranium Rosat e gengibre. Aqui, o destaque foi para a frescura do pargo e para a facilidade com que todos os elementos se conjugaram no palato.

Na mesa de madeira clara, sem toalha e com loiça vinda de Limoges, alguma desenhada especialmente para o EPUR, está ainda uma seleção de pães feitos no restaurante – de centeio, de trigo e pão sem glúten com sementes (à base de sarraceno e aveia) – que podem ser acompanhados por manteiga Rainha do Pico e Azeite Noval. O de centeio começou por ser o nosso favorito, mas foi rapidamente destronado pelo de trigo, que nos levou numa imediata viagem para a casa das nossas avós, onde o pão era cozido em forno a lenha e comido ainda quente.

O Viosinho da Adega Mãe faz adivinhar que vamos continuar no peixe e é, portanto, sem surpresas que vemos chegar o lírio marinado em azeite flor de sal, e pimento Espelette, legumes acidulados e gaspacho de pepino e shiso. A surpresa está, isso sim, quando colocamos o garfo à boca. Ainda não sabíamos, mas estávamos a comer aquele que foi – para nós – o melhor prato da refeição com uma perfeita combinação de sabores, num equilíbrio que parece simples mas que sabemos bem ser cada vez mais difícil de encontrar. E com a fasquia tão alta ainda nas entradas, foi com curiosidade que experimentámos o rascasso braseado, acompanhado de fricassé de girolles e ervilhas lágrima e jus de braisage das cabeças. Um prato confecionado praticamente na perfeição, com a frescura do peixe novamente a sobressair, e que se aproveitou lindamente da ótima escolha do vinho para o acompanhar: o Conciso, da Niepoort, que lhe deu a leveza que o prato pedia. Foi, talvez, a melhor combinação deste almoço.

Um inesperado vinho da Bairrada – Messias 2012 – chegou então para acompanhar a bochecha de novilho maronês cozinhado em borras de vinho como uma chanfana de legumes primaveris, que acabou por não surpreender. Vincent Farges parece sentir-se mais em casa nos peixes, onde nos consegue transportar rapidamente para a beira-mar e onde é exímio a enaltecer sabores.

Foi a custo que aceitámos a sobremesa, sobretudo depois de termos provado um cremoso de chicória, mousse de aipo-rama, gelado de matcha e uma madalena (dispensável) a acompanhar. O aipo foi o elemento surpresa, que ainda hoje nos faz arregalar os olhos e ficar a pensar que a refeição não poderia melhorar. Até que nos foi servido um Villa Oeiras de Carcavelos, que parecia estar a apontar para o prato que nos foi colocado à frente: chocolate Weiss 72%, gel de chartreuse, gelado de zimbro, telha de chocolate e grué de cacau e pinhão. Uma tentação irresistível para os amantes de chocolate, que podem ainda deliciar-se com um butter crunch perfeito produzido nas cozinhas de Vincent – duas camadas de chocolate Weiss, caramelo e flor de sal e amendoim no topo.

No final, a sensação não foi de enfartamento – como é habitual em menus de degustação desta dimensão – mas sim de uma curiosa experiência pelos verdadeiros sabores da cozinha nacional. Vincent Farges deixa-nos passear pelos produtos nacionais, dando-lhes sofisticação sem retirar sabor. Aliás, em muitas das ocasiões consegue mesmo salientar as propriedades de cada ingrediente, sem adornos e sem grandes magias.

E é aí que ele ganha: na simplicidade e na verdade dos elementos. O EPUR abriu portas no início de maio, mas deverá, sem problemas, transformar-se rapidamente num lugar obrigatório para os amantes da alta gastronomia. Se está destinado a conquistar mais uma estrela Michelin, só o tempo o dirá.