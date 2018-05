Bloco quer Pinho, Sócrates, Passos e mais 40 na comissão de inquérito às rendas da energia

No requerimento dos bloquistas que hoje dará entrada na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade - proposta pelo BE e aprovada por unanimidade no parlamento - são ainda pedidos um conjunto de documentos, cujo requerimento, bem como as personalidades a prestar depoimento, têm de ser aprovados pela comissão.

Entre os nomes das personalidades a ouvir pela comissão de inquérito que abrange todos os governos entre 2004 e 2018 estão todos os ex-primeiros-ministros desse período - Durão Barroso, Santana Lopes, José Sócrates e Passos Coelho - estando de fora o atual chefe do executivo, António Costa.

O ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, e o atual responsável por esta pasta, Manuel Caldeira Cabral, estão neste lote, bem como o CEO da EDP, António Mexia, e o antigo presidente do BES Ricardo Salgado.

Lusa