Os dez países com melhor equilíbrio entre a vida e o trabalho

Um inquérito levado a cabo em 188 países escolheu os melhores destinos para trabalhar e viver. Portugal está no top 30 destes países.

A Dinamarca é considerada, pelos expatriados a viver naquele país, o destino de trabalho que proporciona um melhor equilíbrio entre o emprego e a vida. A conclusão é do inquérito anual Expat Insider, que avaliou as opiniões de quase 13 mil imigrantes a viver em 188 países.

Segundo aquele estudo, os expatriados inquiridos trabalham em média, a nível mundial, 44,3 horas por semana. Deles, três em cinco (60%) consideram-se satisfeitos com o equilíbrio conseguido entre a vida e o trabalho.

No caso da Dinamarca, onde o nível de satisfação atinge os 76%, os expatriados trabalham em média 39,7 horas por semana. Ainda assim, segundo o mesmo inquérito, não há correlação direta entre trabalhar menos horas e uma maior satisfação pela vida no país.

No top 3 dos destinos com maior equilíbrio vida/trabalho estão ainda o Bahrain (com um nível de satisfação de 69% e 42,9 horas semanais de trabalho) e a Noruega (satisfação de 72% e 42,9 horas/semana).

A lista dos dez países fica completa com a República Checa, a Nova Zelândia, a Suécia, a Costa Rica, a Holanda, Omã e Malta.

Portugal, que é considerado pelo Expat Insider o quinto melhor país a nível mundial para emigrar, ocupa neste ranking o 23.ª lugar. A posição do país é melhor do que a alcançada por países como França, Espanha, EUA ou Japão (que ficou em 65.º lugar), mas pior do que Finlândia, Polónia ou Alemanha.