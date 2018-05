Louis Vuitton remata para golo no Mundial 2018

Casa francesa apresenta coleção especial para os fãs do futebol. Artigos ficam disponíveis no dia do pontapé de saída, na Rússia

A marca de luxo francesa Louis Vuitton, criada no final do século XIX, decidiu apostar em força nos consumidores adeptos de futebol, e apresenta uma coleção totalmente dedicada ao Campeonato do Mundo da FIFA de 2018. Em comunicado, a empresa garante que todos os produtos são oficiais e licenciados, e revela que estarão à venda no mesmo dia em que soar o primeiro apito da competição, na Rússia.

Recorde-se que desde 2010 que a Louis Vuitton é a responsável pelo baú que transporta o troféu do Campeonato durante as suas viagens. No entanto, este ano a casa decidiu ir mais longe e participar ainda mais ativamente no evento. A coleção cápsula inclui versões exclusivas do saco de viagens Keepall e da mochila Apolli e ainda algumas opções de pequenas peças de marroquinaria, todas feitas em pele e com um design hexagonal – para remeter para as bolas de futebol – produzido com recurso a um processo que a marca adjetiva de inovador de gravação em relevo, totalmente elaborado pela Louis Vuitton. A maioria dos produtos estará disponível com uma combinação de três cores, embora seja possível optar por um modelo personalizado do saco de viagem, onde estará disponível uma paleta de oito cores.

A Louis Vuitton vai também disponibilizar uma etiqueta para bagagem em pele que pode ser gravada com uma das 35 bandeiras dos países que participam na competição.

Todos os produtos estarão à venda em lojas selecionadas da Louis Vuitton bem como no site da marca. A loja de Lisboa, na Avenida da Liberdade, é uma das que terá a coleção à disposição dos adeptos do luxo, da qualidade e do futebol.