Chineses estarão a preparar OPA sobre a EDP

Expresso avança que consórcio chinês que integra a China Three Gorges estará a preparar OPA sobre a elétrica. EDP não comenta

A notícia está a ser avançada pela edição online do Expresso, que dá conta de que os chineses se estarão a preparar para lançar uma Oferta Pública de aquisição pela energética liderada por António Mexia. A notícia surge cerca de um mês depois de o CEO da empresa ter sido reconduzido no cargo, e um dia após o anúncio de que a elétrica viu os seus lucros trimestrais cair 23% para 166 milhões de euros. O Expresso avança ainda que o Conselho de Administração da EDP poderá classificar a operação como hostil.

Contactada pela EXAME, a EDP não quis comentar o assunto.

A China Three Gorges, em conjunto coma CNIC, detêm atualmente uma participação de 28,25% na elétrica portuguesa. Esta participação faz com que faltassem apenas 5% ao Estado chinês para ser obrigado a lançar uma OPA sobre a elétrica (o que acontece quando um acionista ultrapassa uma posição em que detém 33,34% do capital).

Os restantes acionistas da EDP são os americanos Capital Group (12%) e BlackRock (5%),a espanhola Oppidum Capital (7,19%), a Mubadala Investment Company, dos Emirados Árabes (4,06%), a argelina Sonatrach (2,38%) a Qatar Investment Authority (2,27) e o norueguês Norges Bank (2,75%. Os restantes 2,44% estão nas mãos do Millennium BCP.

Recorde-se que o final do ano passado foi marcado por rumores sobre o facto de a EDP poder fazer parte de um movimento de consolidação do setor energético europeu, e por alegados envolvimentos de António Mexia e João Manso Neto (CEO da EDP Renováveis) num caso de corrupção ativa e passiva. Já esta sexta-feira, 11 de abril, a Visão deu conta de que o Tribunal da Relação mandou analisar todos os emails de António Mexia no âmbito do Caso EDP, depois de terem sido analisados apenas 47 mensagens eletrónicas, escolhidas através de buscas por palavras-chave