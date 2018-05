Proteção de Dados em destaque na EXAME deste mês

Pela Europa fora, multiplicam-se os inquéritos, com o mesmo resultado: a esmagadora maioria das empresas admite que estão ainda confusas com as novas regras da proteção de dados pessoais, que entram em vigor já a 25 de Maio.

Falta pouco tempo, portanto, para que todos estejam prontos, até porque há multas pesadas para quem não se adaptar (apesar da promessa de um período inicial de tolerância). Perante a confusão que ainda reina, a edição de Maio da EXAME traz um extenso guia sobre este novo regulamento europeu, que tem de ser cumprido à risca pelos portuguesas, empresas e clientes. Há novos direitos de uns e deveres de outros, tudo com um objetivo comum: dar mais poder aos cidadãos sobre os dados que lhes pertencem e mais exigências às empresas para que os tratem devidamente e tenham implementados mecanismos de preservação e não disseminação dos mesmos dados.

São nove páginas com a opinião de especialistas, perguntas e respostas e todo o enquadramento das novas regras. Indispensável para quem quer saber tudo sobre um dos temas que marca necessariamente a vida das empresas em 2018.