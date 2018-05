Já comprou o presente para o dia da Mãe?

​​​​​​Em Portugal o Dia da Mãe comemora-se já no próximo domingo, 6 de maio, como manda a tradição: embora nos primórdios fosse assinalado no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, no qual os católicos celebram a concepção de Jesus Cristo através da Virgem Maria. Com o passar dos anos veio a decisão de se honrar as mães no primeiro domingo do mês de maio. Seja como for, as ligações religiosas mantiveram-se, uma vez que para os católicos, maio é considerado o mês de Maria, mãe de Jesus. No Brasil, a comemoração acontece no segundo domingo de maio – e chama-se ‘Dia das Mães’, no plural -, tal como nos EUA, na Austrália, no Japão e em tantos outros países. Na Grécia Antiga a celebração era feita em homenagem a Reia, mãe de todos os deuses gregos, enquanto na Roma Antiga se celebrava Cibele, a equivalente a Reia na mitologia romana.

Nos EUA a data começou a ser assinalada em honra a Ann Maria Jarvis, uma ativista que ficou conhecida durante a Guerra Civil americana. A sua filha, Ann Jarvis, nunca superou a morte da matriarca e os amigos propuseram que se celebrasse sempre a vida da Ann Maria no dia em que cumpriria o seu aniversário, numa comemoração que anos mais tarde acabaria por englobar todas as mães.

E mesmo que consoante a geografia a celebração possa ter origens diferentes, o grande objetivo é o mesmo: assinalar a importância das mães na vida de cada um e prestar-lhes a devida homenagem. Aqui ficam algumas sugestões para que possa surpreender a mulher da sua vida num dia que se quer de partilha e de presença, mas onde um presente vem sempre a calhar.

Para uma mãe muito cool

A Boboli apresentou um conjunto de três t-shirts – uma para a mãe e duas opções para os filhos – para celebrar o Dia da Mãe. Com mensagens estampadas e padrões a condizer, podem divertir as matriarcas mais divertidas e que gostam de poder exibir os presentes dos rebentos. Todas as unidades são produzidas em Portugal e podem ser encomendadas online no site da marca.





Ode à Primavera

Celebrado em plena Primavera, esta é uma boa forma de alterar a fragrância da melhor mãe do mundo com o novo Goccia a Goccia da Trussardi. Um perfume cujo frasco é quase uma obra de arte, com tampa em forma de cúpula e a inscrição da marca. Com um odor sobretudo floral, é possível encontrar notas de madeira de cedro, sândalo e baunilha. Em Portugal, é possível encontrá-lo na Perfumes e Companhia.

Friedel Scholten

Amar é cuidar

A nova gama da Mesoestetic, a Mesoprotech, é elaborada com a mais recente tecnologia de proteção de largo espectro contra os raios solares, e integra fotoprotetores específicos anti-envelhecimento, enriquecidos com colagénio, para aumentar o grau de atuação. Com os dias de verão a chegar, este é um presente que vai ter a sua utilidade durante meses, e pela sua ação protetora, que a sua mãe lhe poderá agradecer durante anos. À venda em farmácias.





©Louis Vuitton

Um toque de luxo

A Louis Vuitton tem estado cada vez mais a aventurar-se em áreas que não são obviamente as suas. Há muito tempo que deixou de produzir apenas malas e recentemente voltou a fazer uma parceria com os irmãos Campana para a nova coleção de objetos “Le Petites Nomades”. Esta jarra, construída com 176 pétalas revestidas de metal foi inspirado nas flores da América do Sul e é uma ode à exuberância e ao desenho intemporal com que a casa francesa gosta de nos presentear.