Isabel Furtado será a primeira mulher a liderar a Cotec

Isabel Furtado será a próxima presidente da Cotec - Associação Empresarial para a Inovação, a primeira mulher a ocupar o cargo máximo da instituição criada em 2013, sabe a EXAME.

“A COTEC Portugal, enquanto maior plataforma de cooperação tecnológica do país consegue reunir as maiores empresas e PME´s inovadoras de Portugal, e promove a definição de estratégicas de atuação e respostas a necessidades reais do tecido empresarial. É com enorme honra e sentido de responsabilidade que aceito este convite”, afirma Isabel Furtado, num comunicado enviado pela Cotec às redações.

A responsável pela TMG Automotive (Grupo Têxtil Manuel Gonçalves) sucede assim a Francisco de Lacerda, líder dos CTT que está a terminar o seu mandato. Licenciada em Economia pela Universidade de Manchester, Isabel Furtado, que foi presidente do Conselho Geral da Cotec entre 2012 e 2015, "estudou durante nove anos fora de Portugal, dividindo a vida académica entre o Canadá e o Reino Unido", de acordo com um breve perfil disponível no site da Universidade do Minho, ao qual está ligada.

"Embora a sua formação seja em Economia, o seu percurso na TMG, a maior empresa têxtil nacional, foi centrado nas plataformas e processos industriais. Inicialmente concentrada na indústria têxtil, a TMG cedo iniciou o processo de diversificação para áreas como interiores para automóveis (TMG Automotive), distribuição (Lightning Bolt), meios aéreos (HeliPortugal), sistemas de energia, engenharia, ambiente e transportes (Efacec), e produção de energia hídrica e de cogeração", pode ler-se no mesmo documento.

Tem presença na liderança de várias instituições empresariais, entre elas a Associação Portuguesa de Empresas Familiares ou a Associação Têxtil Portuguesa.

Isabel Furtado será a 6ª presidente da Associação Empresarial para a Inovação após Francisco Murteira Nabo, Artur Santos Silva, Carlos Moreira da Silva, João Bento e o já referido Francisco de Lacerda, para quem “a sua experiência e dedicação sempre manifestada à COTEC, assegurarão o continuo bom desempenho da nossa missão”, refere o atual presidente, no mesmo comunicado da empresa.

anúncio da nomeação de Isabel Furtado para a presidência da Cotec deverá ser oficializado muito em breve.