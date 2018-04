Pestana CR7 dá dicas a hóspedes

Nova plataforma digital lançada pelos Pestana CR7 pretende oferecer uma experiência integrada aos clientes.

Assumidamente virada para um público mais jovem e amante do luxo, a marca Pestana CR7 dá mais um pontapé na inovação ao lançar uma nova plataforma digital dedicada às localizações onde cada hotel se insere (https://pestanacr7lifestyle.com/). Nesta plataforma, explica o grupo Pestana em comunicado enviado ás redações, os hóspedes das unidades Pestana CR7 podem encontrar dicas e sugestões sobre locais para correr, para visitar, restaurantes, eventos culturais e afins. Há ainda um separador intitulado 'CR7 Tips' onde Cristiano Ronaldo dá os seus próprios conselhos de lugares a conhecer.

Cristiano Ronaldo e o grupo Pestana assinaram em 2015 uma parceria para o lançamento de unidades hoteleiras com o nome do melhor jogador do mundo, numa sinergia que se efetivou em 2017 com a abertura do primeiro hotel, em Lisboa. Seguiu-se um hotel no Funchal, ilha-natal do jogador e do grupo Pestana, e para os próximos meses estão previstas ainda duas novas unidades: uma em Madrid, cidade onde vive Cristiano Ronaldo e outro em Nova Iorque.

O diretor do Pestana CR7 Lisboa explicava em comunicado que a criação desta nova plataforma pretende "oferecer uma experiência holística" para além de tentar criar "uma maior proximidade e dinamismo" junto dos clientes. Já Cristiano Ronaldo, citado também pelo mesmo comunicado, atira apenas que esta "é mais uma jogada de campeões dos hotéis Pestana CR7.